В России предложили ввести новый вид страхования для пожилых

В России обсуждается возможность введения нового вида долгосрочного страхования жизни — для тех, кто в пожилом возрасте частично или полностью уже не может сам себя обслуживать. Предполагается, что подобная страховка позволит обеспечить уход за стариками.

Как сообщает РБК, эта инициатива обсуждается участниками страхового рынка вместе с Минфином и Банком России. Такая схема успешно применяется в некоторых странах, в том числе в Германии и Франции.

Оказание услуги по долгосрочному уходу должно обеспечиваться через специальные медцентры. Эксперты, однако, отмечают, что в России на сегодня отсутствует выстроенная система оказания медицинской помощи и организации ухода, которая бы предоставляла эти услуги. Сейчас из действующих программ близка к этой только программа страхования по инвалидности. Также эксперты отмечают недоверие россиян к страховым компаниям.