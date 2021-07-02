Голливудская актриса, бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Хёрд впервые стала матерью. Снимком с младенцем она поделилась в социальных сетях только сейчас, хотя сообщила, что дочь появилась на свет ещё 8 апреля. Девочку мать назвала Уной Пейдж Хёрд (Oonagh Paige Heard).

"Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребёнка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом", — написала Эмбер Хёрд в своём блоге в "Инстаграме".

Актриса также выразила надежду на то, что общество примет её решение и не будет осуждать подобные действия других женщин. По её словам, нормально заводить детей, не состоя в браке.

"Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Её зовут Уна Пейдж Хёрд. Она — начало всей моей оставшейся жизни", — резюмировала Хёрд.