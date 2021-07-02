"Я так взволнована": Эмбер Хёрд сообщила, что стала одинокой мамой
Дочь у актрисы родилась при помощи суррогатного материнства. По словам актрисы, об этом она задумалась ещё несколько лет назад.
Фото © Instagram / amberheard
Голливудская актриса, бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Хёрд впервые стала матерью. Снимком с младенцем она поделилась в социальных сетях только сейчас, хотя сообщила, что дочь появилась на свет ещё 8 апреля. Девочку мать назвала Уной Пейдж Хёрд (Oonagh Paige Heard).
"Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребёнка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом", — написала Эмбер Хёрд в своём блоге в "Инстаграме".
Актриса также выразила надежду на то, что общество примет её решение и не будет осуждать подобные действия других женщин. По её словам, нормально заводить детей, не состоя в браке.
"Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Её зовут Уна Пейдж Хёрд. Она — начало всей моей оставшейся жизни", — резюмировала Хёрд.
Напомним, Эмбер Хёрд ранее была замужем за Джонни Деппом. Они со скандалом разорвали отношения в мае 2016 года. При этом девушка обвинила супруга в домашнем насилии — якобы он бросил телефон ей в лицо. Она даже приложила фото синяка. Однако позже была опубликована запись их ссоры, согласно которой жертвой избиений был как раз сам актёр. Артист подал иск против Хёрд и потребовал 50 миллионов долларов за клевету.
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