В Албании двух россиян заподозрили в шпионаже на учениях НАТО
Фото © Пресс-служба Минобороны США
Была организована слежка за отелем, где проживали граждане РФ. Также под подозрение попали пятеро гостей из Чехии.
В Албании прокуратура возбудила дело о шпионаже в ходе учений НАТО Defender Europe 21. По данным издания Albanian Daily News, его фигурантами стали двое россиян — Георгий Буданов и Владислав Черкасов, которые якобы посетили страну в мае – июне, когда манёвры и проводились.
Как отмечается, за отелем в Тиране, где проживали россияне, было установлено наблюдение. Местные власти пытались выяснить, с кем они встречались. В случае повторного въезда этих граждан РФ в страну правоохранительные органы будут сразу оповещены.
Отдельно изучается деятельность пяти граждан Чехии, которые якобы арендовали автомобиль и на нём объезжали окрестности военных баз во время учений НАТО.
Как рассказывал Лайф, ранее в Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, он "минимум три раза встречался с представителями российской разведслужбы".