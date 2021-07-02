В Албании двух россиян заподозрили в шпионаже на учениях НАТО

Была организована слежка за отелем, где проживали граждане РФ. Также под подозрение попали пятеро гостей из Чехии.

В Албании прокуратура возбудила дело о шпионаже в ходе учений НАТО Defender Europe 21. По данным издания Albanian Daily News, его фигурантами стали двое россиян — Георгий Буданов и Владислав Черкасов, которые якобы посетили страну в мае – июне, когда манёвры и проводились.

Как отмечается, за отелем в Тиране, где проживали россияне, было установлено наблюдение. Местные власти пытались выяснить, с кем они встречались. В случае повторного въезда этих граждан РФ в страну правоохранительные органы будут сразу оповещены.

Отдельно изучается деятельность пяти граждан Чехии, которые якобы арендовали автомобиль и на нём объезжали окрестности военных баз во время учений НАТО.