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Бывшего главу охраны ЮКОСа этапировали из "Чёрного дельфина"

По данным СМИ, с Алексеем Пичугиным будут проведены следственные действия, но где именно они пройдут — неизвестно.

1 июля, 21:29
<p>Алексей Пичугин. Фото © ТАСС / Юрий Машков</p>

Алексей Пичугин. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин был этапирован из ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области ("Чёрный дельфин") для проведения следственных действий. Адвокаты Пичугина отказываются комментировать эту информацию.

"Пичугин был этапирован из "Чёрного дельфина", где отбывает пожизненный срок, для проведения следственных мероприятий", — сказал собеседник ТАСС, но не уточнил, куда осуждённый был этапирован и для каких именно следственных действий.

Одна из адвокатов Пичугина, Ксения Костромина, отказалась комментировать эту информацию.

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Напомним, в 2007 году Алексей Пичугин был пожизненно осуждён за организацию пяти убийств (в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова), а также нескольких покушений. Он подавал ходатайства о помиловании.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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