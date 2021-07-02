Бывшего главу охраны ЮКОСа этапировали из "Чёрного дельфина"

Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин был этапирован из ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области ("Чёрный дельфин") для проведения следственных действий. Адвокаты Пичугина отказываются комментировать эту информацию.

"Пичугин был этапирован из "Чёрного дельфина", где отбывает пожизненный срок, для проведения следственных мероприятий", — сказал собеседник ТАСС, но не уточнил, куда осуждённый был этапирован и для каких именно следственных действий.

Одна из адвокатов Пичугина, Ксения Костромина, отказалась комментировать эту информацию.