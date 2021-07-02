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В "Векторе" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н"

Эту версию заявили на регистрацию, только после положенных процедур она сможет поступить в гражданский оборот. Одно из отличий — форма выпуска. В шприц-дозах надёжней будет доставка до отдалённых территорий.

1 июля, 21:06

Фото © Pixabay

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н", заявленная на регистрацию, не имеет принципиальных отличий от предыдущей версии этого же препарата, сообщила заместитель руководителя государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.

"От предыдущей формы "Эпиваккороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества... Единственное, два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", — пояснила Непомнящих в эфире телеканала "Россия 24".

Она рассказала, что вакцина будет выпускаться в шприц-дозах, чтобы снизить вероятность ошибки при введении. В гражданский оборот она попадёт после регистрации. Буква Н в названии означает "новая", а также отсылает к городу-производителю — Новосибирску.

В "Векторе" рассказали, как часто можно ревакцинироваться "Эпиваккороной"

В "Векторе" рассказали, как часто можно ревакцинироваться "Эпиваккороной"

Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида, в том числе против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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