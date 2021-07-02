В "Векторе" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н"

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н", заявленная на регистрацию, не имеет принципиальных отличий от предыдущей версии этого же препарата, сообщила заместитель руководителя государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.

"От предыдущей формы "Эпиваккороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества... Единственное, два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", — пояснила Непомнящих в эфире телеканала "Россия 24".