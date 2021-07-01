Бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину по делу о мошенничестве
У него уже были проблемы с законом. Восемь лет назад Батурин был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями "Интеко".
Виктор Батурин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Бизнесмен Виктор Батурин не намерен признавать вину по уголовному делу, которое открыто по статье о покушении на мошенничество. Об этом заявила его адвокат Татьяна Тонова.
"Конечно же, он не признаёт выдвинутые обвинения. Завтра следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказала Тонова в интервью ТАСС.
По её мнению, бизнесмена заключат под стражу. Адвокат пояснила, что её подзащитный "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений".
Отметим, у Батурина уже были проблемы с законом из-за "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании. В январе 2016-го Верховный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство бизнесмена о смягчении наказания. В итоге Батурин вышел из колонии, заплатив штраф в 300 тысяч рублей. После освобождения он планировал остаться в Калмыкии, чтобы с головой уйти в сельское хозяйство.
Комментариев: 0