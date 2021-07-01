Бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину по делу о мошенничестве

Бизнесмен Виктор Батурин не намерен признавать вину по уголовному делу, которое открыто по статье о покушении на мошенничество. Об этом заявила его адвокат Татьяна Тонова.

"Конечно же, он не признаёт выдвинутые обвинения. Завтра следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказала Тонова в интервью ТАСС.

По её мнению, бизнесмена заключат под стражу. Адвокат пояснила, что её подзащитный "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений".