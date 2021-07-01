Команда Трампа в тайне запустила новую соцсеть, и миллиардер уже там

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила давно обещанную новую социальную сеть. По данным американских СМИ, она призвана стать альтернативой ранее запущенной Big Tech.

По данным газеты "Политико", платформа получила название GETTR и впервые появилась в магазинах приложений Google и Apple в середине июня, а последнее обновление было в среду, 30 июня. Однако официальных анонсов не было.

Как пишет издание, возглавил новую социальную сеть экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Он подтвердил это в переписке с представителем газеты. Отмечается, что GETTR визуально и по функционалу очень похож на "Твиттер".

В соцсети уже есть аккаунт самого Трампа, но в нём нет ни одной публикации. Однако утверждать, что это именно он, пока не стоит — компания не объявила правила верификации аккаунтов.