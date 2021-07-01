Команда Трампа в тайне запустила новую соцсеть, и миллиардер уже там
Платформа доступна в популярных интернет-магазинах. Она по дизайну очень похожа на "Твиттер".
Скриншот © GETTR
Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила давно обещанную новую социальную сеть. По данным американских СМИ, она призвана стать альтернативой ранее запущенной Big Tech.
По данным газеты "Политико", платформа получила название GETTR и впервые появилась в магазинах приложений Google и Apple в середине июня, а последнее обновление было в среду, 30 июня. Однако официальных анонсов не было.
Как пишет издание, возглавил новую социальную сеть экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Он подтвердил это в переписке с представителем газеты. Отмечается, что GETTR визуально и по функционалу очень похож на "Твиттер".
В соцсети уже есть аккаунт самого Трампа, но в нём нет ни одной публикации. Однако утверждать, что это именно он, пока не стоит — компания не объявила правила верификации аккаунтов.
Ранее Лайф писал, что Трамп создал сайт для общения со сторонниками. На новом ресурсе отмечалось, что платформа предназначена для сохранения наследия администрации Трампа и продвижения программы "Америка — прежде всего".
Напомним, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасения перед новыми призывами к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувства гордости от этого. Позже представители компании заявили, что не собираются восстанавливать аккаунт бывшего американского лидера, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты.
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