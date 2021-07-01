Экс-президент США Дональд Трамп назвал все обвинения против его компании Trump Organization и её финдиректора охотой на ведьм. Дело было в центре внимания прокуроров Манхэттена в течение двух лет, они дошли до Верховного суда в борьбе за доступ к налоговым декларациям и финансовым отчётам Трампа. В результате коллегия присяжных всё-таки предъявила уголовные обвинения.

"Политическая охота на ведьм со стороны радикально-левых демократов, эстафету от которых приняли теперь власти Нью-Йорка, продолжается. Ничто ранее так не способствовало разделению нашей страны", — приводит слова Трампа CNN.

Обвинение было предъявлено в Манхэттене сегодня, сообщает ABC. Прокуратура утверждает, что Trump Organization и лично Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Им инкриминируются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов. Обвинения по 15 пунктам основываются на данных, полученных с электронных носителей, а также на налоговой отчётности и показаниях свидетелей.

"Согласно мошеннической схеме ответчики договорились о том, чтобы Вайссельберг получил косвенную компенсацию сотрудникам от Trump Organization в размере примерно 1,76 миллиона долларов таким образом, чтобы не сообщали об этом в налоговые органы. Это была 15-летняя схема налогового мошенничества", — заявил Кэри Данн, главный юрисконсульт манхэттенского офиса окружного прокурора.