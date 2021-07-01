Упрощённый порядок маркировки лекарств продлён до 2022 года
Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Такая мера позволит избежать дефицита препаратов в аптеках, отмечают в кабмине.
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Чтобы избежать задержек в поставке лекарств, продлён ещё на семь месяцев упрощённый порядок их маркировки в России. Производители и дистрибьюторы могут, не дожидаясь подтверждения от поставщика, приступать к реализации. Такой указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
С помощью проверки кода товара и данных участников система маркировки подтверждает сведения сама (автоматически). Продление упрощёнки позволит избежать дефицита в аптеках и без проволочек доставлять необходимые препараты.
Ранее Лайф сообщал, что обязательную маркировку ввели год назад. Позже в связи с пандемией она была упрощена.
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