Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради кинодебюта

Дочь британского актёра театра и кино Джуда Лоу 20-летняя модель Айрис Лоу побрилась налысо. Девушка продемонстрировала смелую причёску в фотосессии для британской версии журнала Vogue. Снимки модель, которая сыграет легенду панк-рока в фильме Pistol, опубликовала на странице в "Инстаграме".

А в аккаунте Vogue появились кадры, как парикмахер сбривает тёмные волосы Айрис машинкой.

В фотосессии для глянца Айрис снялась в белой рубашке, украшенной заклёпками, и оверсайз-пиджаке серого цвета. Она также позировала в пальто модного дома Dior и ботинках на платформе бренда Underground England. Образ дополнили золотые серьги-кольца.

Публикация Айрис Лоу набрала больше 56 тысяч лайков. "Спасибо команде Vogue! Вы сделали этот день особенным", — подписала девушка пост.