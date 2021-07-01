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Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради кинодебюта

А ещё красавица Айрис снялась для Vogue. Фотографии, на которых девушка предстала в необычном для себя образе, собрали свыше 56 тысяч лайков.

1 июля, 19:31
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/lirisaw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lirisaw</a>, VOGUE</p>

Фото © instagram / lirisaw, VOGUE

Дочь британского актёра театра и кино Джуда Лоу 20-летняя модель Айрис Лоу побрилась налысо. Девушка продемонстрировала смелую причёску в фотосессии для британской версии журнала Vogue. Снимки модель, которая сыграет легенду панк-рока в фильме Pistol, опубликовала на странице в "Инстаграме".

А в аккаунте Vogue появились кадры, как парикмахер сбривает тёмные волосы Айрис машинкой.

В фотосессии для глянца Айрис снялась в белой рубашке, украшенной заклёпками, и оверсайз-пиджаке серого цвета. Она также позировала в пальто модного дома Dior и ботинках на платформе бренда Underground England. Образ дополнили золотые серьги-кольца.

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Публикация Айрис Лоу набрала больше 56 тысяч лайков. "Спасибо команде Vogue! Вы сделали этот день особенным", — подписала девушка пост.

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Ранее сообщалось, что Ирина Шейк провалила рекламу обуви популярного бренда. На фотосессии, чтобы не отвлекать подписчиков от новых сапог, Ирина не стала делать серьёзных причёсок или яркий макияж. Супермодель надела лишь крошечные белые плавки от купальника. Она крутилась перед камерой, демонстрируя обувь со всех сторон, однако подписчики были сосредоточены совсем не на её ботинках.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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