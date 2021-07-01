На Украине заявили о важных шагах на пути к "возвращению" Крыма
Там считают, что принятием закона о коренных народах страна даёт сигнал всему миру о том, что продолжает бороться за полуостров.
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Депутат Верховной рады Украины Кира Рудик назвала скандальный закон "о коренных народах", в котором к таковым не причисляются русские, важным шагом на пути к возвращению Крыма.
"Пакет законов "Крымская платформа" — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова (Киев не признаёт принадлежность Крыма к России. — Прим. Лайфа), но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав", — приводит слова Рудик "Обозреватель".
Она считает, что Киев должен дать тем самым чёткий сигнал крымским татарам и миру, что власть продолжает бороться за Крым.
Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.
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