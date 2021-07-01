НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине заявили о важных шагах на пути к "возвращению" Крыма

Там считают, что принятием закона о коренных народах страна даёт сигнал всему миру о том, что продолжает бороться за полуостров.

1 июля, 19:28
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/11090723886/in/photolist-hU3RPm-29pyjSo-2hbmLLd-hUwWUp-hUxtjS-hUxYRB-hUxmsh-hUwWyz-hUxuoA-hUwWma-hUxYEp-hUxZcg-7eLZEd-25o5TC-hUxu1m-5rpgZf-hUwWZe-25bKBU-hUxkWN-hUxmpS-6u4cyb-2jHe6Tp-27Wov39-2k3FAeT-25bKEA-25bKDd-2jYjRsU-2jKLeqF-26PEiN-2jKeh7o-2aBw3wb-hU4s2g-9X3YUu-2kdhK9t-r2zM21-9WXym9-9WUGzF-9WXyUs-r2zDfQ-2etcRRH-c7UxSm-r2zHDu-9WUGLX-25gWXJ-c7UyiS-2jW4dow-26P6uw-26rAgP-2k771d7-2JQM2t" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roman Kondratiev</a></p>

Фото © flickr / Roman Kondratiev

Депутат Верховной рады Украины Кира Рудик назвала скандальный закон "о коренных народах", в котором к таковым не причисляются русские, важным шагом на пути к возвращению Крыма.

"Пакет законов "Крымская платформа" — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова (Киев не признаёт принадлежность Крыма к России. — Прим. Лайфа), но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав", — приводит слова Рудик "Обозреватель".

Она считает, что Киев должен дать тем самым чёткий сигнал крымским татарам и миру, что власть продолжает бороться за Крым.

Путин назвал украинцев и русских одним народом

Путин назвал украинцев и русских одним народом

Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Вычеркнули из истории 20 млн русских людей": Делегация РФ в ПАСЕ выразила протест из-за украинского закона о коренных народах

сегодня в 17:30

Власти Ялты рассказали, когда разрешат купание на некоторых пляжах

сегодня в 19:20

В Вашингтоне рухнул строящийся дом

сегодня в 20:19

Бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину по делу о мошенничестве

сегодня в 20:09

Команда Трампа в тайне запустила новую соцсеть, и миллиардер уже там

сегодня в 20:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1