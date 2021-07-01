На Украине заявили о важных шагах на пути к "возвращению" Крыма

Депутат Верховной рады Украины Кира Рудик назвала скандальный закон "о коренных народах", в котором к таковым не причисляются русские, важным шагом на пути к возвращению Крыма.

"Пакет законов "Крымская платформа" — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова (Киев не признаёт принадлежность Крыма к России. — Прим. Лайфа), но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав", — приводит слова Рудик "Обозреватель".

Она считает, что Киев должен дать тем самым чёткий сигнал крымским татарам и миру, что власть продолжает бороться за Крым.