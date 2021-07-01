Секс-символ нескольких поколений Ален Делон решил вернуться в кино

Звезда французского кинематографа, актёр Ален Делон поделился в интервью телекомпании TV5 Monde планами по возвращению в большое кино.

"Я надеюсь ещё раз вернуться на экран. Возможно, это будет мой последний фильм. И он должен быть замечательным", — заявил 85-летний Делон.

По его словам, работать он хотел бы с "выдающимся режиссёром, например Лизой Азуэлос", известной по работе над биографической лентой "Далида". Картина повествует о жизни известной исполнительницы французского шансона.

"Потом я смогу уйти, мне больше уже нечего будет делать", — сказал актёр. Делон не уточнил, есть ли у него уже предложения с новыми ролями и когда состоится его возвращение в кинематограф.

Напомним, о завершении актёрской карьеры Ален Делон объявил в 2017 году. В мае 2019 года Делон на фестивале в Каннах получил почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.