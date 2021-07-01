Академик рассказала, как избежать заражения "чёрной плесенью"
Угроза страшной болезни присутствует везде, где живёт биологический материал, так как грибки — условно-патогенные микроорганизмы.
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Грибок "чёрной плесени" (грибковое заболевание мукормикоз) поражает бронхолёгочную систему человека, уши, горло, нос и кожу. Об этом в беседе с URA.ru рассказала руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза, вице-президент Национальной академии микологии, академик РАМТН София Бурова.
"Основные симптомы поражения — лёгочные. Врачи могут не сразу понять, что это плесень, а не бактерия, так как они трудно отличимы по клинике. Нужно делать анализы на плесень, это долго и дорого. Но лекарства от плесени есть", — уточнила Бурова.
По её словам, "чёрная плесень" присутствует везде, где живёт биологический материал, например в компостных кучах. Это объясняется тем, что грибки — условно-патогенные микроорганизмы. Для человека болезнь представляет опасность в том случае, если у него снижен иммунитет.
"Чтобы не заразиться, нужно следить за своим здоровьем, иммунитетом, вовремя делать прививку от коронавируса, потому что после ковида сильно снижается иммунитет", — напомнила Бурова.
Специалист подчеркнула, что для России подобные заражения редки. Это объясняется отличной от Индии, где "чёрная плесень" добивает выживших после ковида пациентов, культурой гигиены. Несмотря на то что в России эти грибы есть, бояться болезни не надо, указала София Бурова.
Ранее сообщалось, что в Индии более 40 тысяч человек заразились "чёрной плесенью" и свыше трёх тысяч умерли. При этом у более чем 31 тысячи заболевших выявлены поражения частей мозга, носа и придаточных пазух носа.
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