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Академик рассказала, как избежать заражения "чёрной плесенью"

Угроза страшной болезни присутствует везде, где живёт биологический материал, так как грибки — условно-патогенные микроорганизмы.

1 июля, 19:02

Фото © Shutterstock

Грибок "чёрной плесени" (грибковое заболевание мукормикоз) поражает бронхолёгочную систему человека, уши, горло, нос и кожу. Об этом в беседе с URA.ru рассказала руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза, вице-президент Национальной академии микологии, академик РАМТН София Бурова.

"Основные симптомы поражения — лёгочные. Врачи могут не сразу понять, что это плесень, а не бактерия, так как они трудно отличимы по клинике. Нужно делать анализы на плесень, это долго и дорого. Но лекарства от плесени есть", — уточнила Бурова.

Представитель ВОЗ сочла маловероятной эпидемию "чёрной плесени" в России

Представитель ВОЗ сочла маловероятной эпидемию "чёрной плесени" в России

По её словам, "чёрная плесень" присутствует везде, где живёт биологический материал, например в компостных кучах. Это объясняется тем, что грибки — условно-патогенные микроорганизмы. Для человека болезнь представляет опасность в том случае, если у него снижен иммунитет.

"Чтобы не заразиться, нужно следить за своим здоровьем, иммунитетом, вовремя делать прививку от коронавируса, потому что после ковида сильно снижается иммунитет", — напомнила Бурова.

В ВОЗ объяснили, как снизить риски распространения "чёрной плесени"

В ВОЗ объяснили, как снизить риски распространения "чёрной плесени"

Специалист подчеркнула, что для России подобные заражения редки. Это объясняется отличной от Индии, где "чёрная плесень" добивает выживших после ковида пациентов, культурой гигиены. Несмотря на то что в России эти грибы есть, бояться болезни не надо, указала София Бурова.

Ранее сообщалось, что в Индии более 40 тысяч человек заразились "чёрной плесенью" и свыше трёх тысяч умерли. При этом у более чем 31 тысячи заболевших выявлены поражения частей мозга, носа и придаточных пазух носа.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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