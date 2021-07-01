Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году повысят до 13 026 рублей
Для пенсионеров прожиточный минимум в будущем году будет установлен на уровне 10 277 рублей, для несовершеннолетних — на уровне 11 592 рублей.
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В России размер прожиточного минимума для трудоспособного населения с 1 января 2022 года будет составлять 13 026 рублей. Об этом сказано в постановлении кабмина, документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля", — указано в постановлении, срок действия которого до 31 декабря 2022 года.
С 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианного (среднего) дохода, рассчитываемого на основе данных ПФР. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы. В 2022 году он вырастет на 6,4%.
В июне Росстат сообщил, что медианная зарплата в 2020 году выросла в России на 6,4% — до 32 422 рублей. В 2019 году этот показатель составлял 30 458 рублей.
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