Спецслужбы Британии и США обвинили ГРУ в сотнях кибератак по всему миру за два года
По мнению западных специалистов, цифровой агрессии и взлому подвергались политические партии, энергетические и логистические компании, университеты, юридические фирмы.
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Сотни правительственных и частных киберцелей по всему миру пыталось поразить ГРУ с 2019 по 2021 год, утверждается в совместном документе Агентства США по нацбезопасности, американского Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании. Причём в докладе упоминается конкретная "воинская часть 26165", которая якобы причастна к этим действиям.
"Вредоносная деятельность в киберсфере 85-го главного специального центра ГРУ ранее приписывалась частному сектору, использующему имена Fancy Bear, APT28, Strontium и множество других. Значительная часть усилий 85-го центра была направлена на организации, использующие облачные сервисы Microsoft Office 365", — отмечается в документе.
Западные спецслужбы выдвигают версию, что атаки якобы продолжаются до сих пор. По мнению американских и британских специалистов, ГРУ использовало некую программу Kubernetes. Стоит отметить, что доводы в документе сопровождаются оговоркой "почти наверняка".
"Подобный силовой потенциал позволяет 85-му центру получить доступ к защищённым данным, включая электронную почту, определить действующие учётные записи. Учётные данные могли использоваться для различных целей. Эта кампания уже затронула сотни организаций в США и других странах, включая учреждения правительства и Министерства обороны", — докладывают в американских и британских ведомствах. Среди целей называются также энергетические и логистические компании, университеты, юридические фирмы и другие частные предприятия в США и Европе.
Ранее Лайф сообщал, что участники российской и американской делегаций 16 июня обсуждали тему кибербезопасности на саммите в Женеве. При этом и в преддверии саммита Владимира Путина и Джо Байдена, а также в ходе него акцентировалось, что никто российское правительство не обвиняет в последних кибератаках. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается из США.
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