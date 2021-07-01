Российский политолог облил водой украинского журналиста на съёмках "60 минут"

В студии "60 минут" российский политолог облил водой украинского журналиста. Видео © Telegram / popovrtr

В ходе ток-шоу "60 минут" на "России-1" российский политолог Андрей Сидорчик облил водой украинского журналиста Дмитрия Галкина. Об этом сообщил ведущий Евгений Попов в своём телеграм-канале, впервые "нарушив правила "бойцовского клуба".

Выяснилось, что Галкин ранее назвал Сидорчика фашистом, из-за чего и произошёл конфликт. Он случился "мгновенно и неожиданно".

"Всё произошло мгновенно и неожиданно, поэтому попросил покинуть студию обоих экспертов. После эфира разобрались в причине, так как даже соседи по передаче не смогли понять, из-за чего Галкин вдруг намок", — отметил Попов.

По словам телеведущего, реакция политолога была "чрезмерной, но вполне адекватной". Галкина дважды пришлось попросить уйти из эфира, а Сидорчик покинул съёмки сразу после сделанного замечания.