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В ВОЗ раскрыли число стран, в которые проник опасный штамм ковида "дельта"

Индийская разновидность коронавируса быстро распространяется среди невакцинированных людей.

1 июля, 17:47

Фото © Pixabay

Как минимум в 96 государствах мира присутствует штамм коронавируса "дельта". Об этом заявил на брифинге для стран — членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) её генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус.

"Дельта" является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей коронавируса. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", — объяснил Гебреисус.

По словам гендиректора ВОЗ, вирусы эволюционируют, поэтому стоит ожидать сообщений о новых штаммах ковида. В ряде стран смягчаются меры в сфере здравоохранения, касающиеся пандемии. В то же время наблюдается рост передачи ковида, что увеличивает нагрузку на систему.

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"Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу [инфекции]", — отметил Гебреисус, подчеркнув необходимость использования "всех имеющихся инструментов" в борьбе с этим.

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Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что из-за распространения в России индийского штамма коронавируса в стране наступила вторая волна эпидемии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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