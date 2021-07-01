Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам 73 стран для вакцинации от ковида
Прививки иностранцам будут делать на платной основе в медицинских организациях, определённых Минздравом. Будет также установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учёта заявок.
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Белоруссия с 15 июля 2021 года разрешит безвизовый въезд в республику граждан 73 стран для вакцинации от коронавируса. Провести на территории государства иностранцы смогут до пяти дней. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Вакцинацию иностранных граждан от CoViD-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определённых Министерством здравоохранения. Советом министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учёта заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Белоруссии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех зарубежных граждан, в том числе тех, кто имеет право на безвизовый въезд в республику на иных основаниях.
Ранее Лайф рассказывал, что в начале июня в Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник лайт". Российская разработка прошла все необходимые проверки в профильных ведомствах республики.
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