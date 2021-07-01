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В Москве число пациентов с ковидом на ИВЛ выросло более чем в полтора раза с 14 июня

На данный момент количество таких больных достигло 709 человек, в середине первого летнего месяца их было 457.

1 июля, 15:38
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В Москве количество пациентов с коронавиусом, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, выросло в 1,6 раза с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Так, на сегодняшний день на ИВЛ находится 709 человек, в то время как 14 июня таких пациентов было 457.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Всего по стране с начала эпидемии умерло 135 886 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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