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В Совфеде предложили ставить инвалидность россиянам, переболевшим коронавирусом

Основанием могут стать вызванные инфекцией осложнения. В настоящее время такая норма распространена на сотрудников медучреждений, заболевших на работе.

1 июля, 15:45
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Россияне должны иметь возможность получить инвалидность из-за последствий заражения коронавирусом. Такими мыслями поделился член Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в беседе с "Парламентской газетой".

В настоящее время получить инвалидность из-за осложнений после ковида могут лишь сотрудники медучреждений. При этом они должны заразиться именно на работе, что должно быть подтверждено посредством анализов или решением врачебной комиссии.

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"Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся​ в особой опасности, но у нас же в целом не в зависимости от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида", — объяснил Круглый.

По словам Круглого, эту норму стоит расширить на обычных граждан. Ковид поражает лёгкие, вызывает проблемы в головном мозге и конечностях, а также негативно влияет на работу слуха и обоняния.

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Напомним, в России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 543 случая коронавируса, что является максимальным значением с 17 января. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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