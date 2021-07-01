В Совфеде предложили ставить инвалидность россиянам, переболевшим коронавирусом

Россияне должны иметь возможность получить инвалидность из-за последствий заражения коронавирусом. Такими мыслями поделился член Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в беседе с "Парламентской газетой".

В настоящее время получить инвалидность из-за осложнений после ковида могут лишь сотрудники медучреждений. При этом они должны заразиться именно на работе, что должно быть подтверждено посредством анализов или решением врачебной комиссии.

"Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся​ в особой опасности, но у нас же в целом не в зависимости от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида", — объяснил Круглый.

По словам Круглого, эту норму стоит расширить на обычных граждан. Ковид поражает лёгкие, вызывает проблемы в головном мозге и конечностях, а также негативно влияет на работу слуха и обоняния.