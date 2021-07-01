СМИ: Мишустин поручил привить чиновников от коронавируса
Вакцинация сотрудников федеральных органов исполнительной власти не предполагает принуждения и может быть проведена в том числе на рабочих местах.
Фото © Сайт Правительства РФ
Российский премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от коронавирусной инфекции. Принуждать ставить прививку чиновников не будут, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате правительства.
"[Поручение] предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", — заявил собеседник агентства.
Отметим, что ранее о поручении главы кабмина сообщило издание РБК. По его данным, задача была поставлена по итогам заседания членов правительства 17 июня.
Ранее Лайф рассказывал, что в России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Всего по стране с начала эпидемии умерло 135 886 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Комментариев: 0