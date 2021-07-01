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СМИ: Мишустин поручил привить чиновников от коронавируса

Вакцинация сотрудников федеральных органов исполнительной власти не предполагает принуждения и может быть проведена в том числе на рабочих местах.

1 июля, 17:23
<p>Фото © <a href="http://government.ru/news/42640/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Правительства РФ</a></p>

Фото © Сайт Правительства РФ

Российский премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от коронавирусной инфекции. Принуждать ставить прививку чиновников не будут, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате правительства.

"[Поручение] предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", — заявил собеседник агентства.

Отметим, что ранее о поручении главы кабмина сообщило издание РБК. По его данным, задача была поставлена по итогам заседания членов правительства 17 июня.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Всего по стране с начала эпидемии умерло 135 886 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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