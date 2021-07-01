СМИ: Мишустин поручил привить чиновников от коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от коронавирусной инфекции. Принуждать ставить прививку чиновников не будут, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате правительства.

"[Поручение] предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", — заявил собеседник агентства.

Отметим, что ранее о поручении главы кабмина сообщило издание РБК. По его данным, задача была поставлена по итогам заседания членов правительства 17 июня.