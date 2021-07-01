Актриса из фильмов "Две судьбы" и "Бумер" Любовь Омельченко умерла от ковида

На 74-м году жизни от коронавируса скончалась российская актриса Любовь Омельченко. О печальном известии сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"29 июня из-за "чумы XXI века" — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны", — указано в релизе.

Отмечается, что до 74 лет Омельченко не дожила всего восемь дней. Дата, как и место прощания с актрисой, пока не названы.

Любовь Омельченко была супругой известного сценариста Евгения Митько — автора культовой советской драмы "Бумбараш". За свою карьеру артистка снялась в 50 фильмах, среди которых — "Две судьбы", "Бумер", "Хозяйка детского дома", "Платина", "Под ливнем пуль" и многие другие. В 2008 году она была награждена международным орденом Святой Анны за весомый вклад в развитие духовности и укрепление связей между народами.