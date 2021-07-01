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Актриса из фильмов "Две судьбы" и "Бумер" Любовь Омельченко умерла от ковида

До 74 лет артистка не дожила всего восемь дней. Дата, как и место прощания, пока не названы.

1 июля, 16:50
<p>Любовь Омельченко. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/7315/foto/469098/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинотеатр"</a></p>

Любовь Омельченко. Фото © "Кинотеатр"

На 74-м году жизни от коронавируса скончалась российская актриса Любовь Омельченко. О печальном известии сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"29 июня из-за "чумы XXI века" — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны", указано в релизе.

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На 56-м году жизни умерла драматург Ксения Драгунская

Отмечается, что до 74 лет Омельченко не дожила всего восемь дней. Дата, как и место прощания с актрисой, пока не названы.

Любовь Омельченко была супругой известного сценариста Евгения Митько — автора культовой советской драмы "Бумбараш". За свою карьеру артистка снялась в 50 фильмах, среди которых — "Две судьбы", "Бумер", "Хозяйка детского дома", "Платина", "Под ливнем пуль" и многие другие. В 2008 году она была награждена международным орденом Святой Анны за весомый вклад в развитие духовности и укрепление связей между народами.

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Исполнительница главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев" умерла от ковида

Ранее Лайф писал, что актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова умерла от ковида. Отметим, что всего за полтора месяца до трагедии артистка отметила 60-летний юбилей. О том, когда пройдут похороны Смирновой, пока не сообщается.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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