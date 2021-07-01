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Улюкаев рассказал, что в колонии привился от ковида, работает в библиотеке и ведёт экономический кружок

Бывший глава Минэкономразвития отвечает на актуальные для людей вопросы с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в "большой мир".

1 июля, 16:30
<p>Фото © ТАСС / Почуев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов, рассказал RT, что по-прежнему работает в библиотеке в колонии, а также ведёт экономические лекции.

"По-прежнему работаю в библиотеке, стараясь помогать людям находить полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными. Чтобы они учились, узнавали то, что сможет быть полезным в их жизни", — сказал Улюкаев.

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Он отметил, что с той же целью возглавляет экономический кружок. По словам Улюкаева, это попытка дать заключённым подобие систематического экономического образования. Экс-министр читает курс последовательных лекций. Помимо теории бывший глава Минэкономразвития отвечает на актуальные для людей вопросы, чтобы они не растерялись, вернувшись в "большой мир".

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Улюкаев уточнил, что заключённых интересуют такие темы, как ипотека, потребительское кредитование, наиболее эффективные и надёжные формы сбережения средств, рынок труда и трудовое законодательство, инфляция, малое предпринимательство.

Экс-министр признался, что в курсе ситуации с коронавирусом, причём не только из газет и ТВ-репортажей.

"Наша ИК тоже участвует в противодействии коронавирусу. Вводился карантин на разных стадиях разной степени жёсткости. Режим социальной дистанции, масочно-перчаточный, конечно, с учётом специфики учреждения идёт и вакцинация. Я привился одним из первых ещё в феврале", — признался Улюкаев.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество. Несколько лет назад шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова уже был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании "Интеко". Он отбывал наказание в колонии в Калмыкии.

Напомним, бывший глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в два миллиона долларов. В декабре 2018 года стало известно, что Улюкаев уплатил штраф.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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