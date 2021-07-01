Улюкаев рассказал, что в колонии привился от ковида, работает в библиотеке и ведёт экономический кружок
Бывший глава Минэкономразвития отвечает на актуальные для людей вопросы с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в "большой мир".
Фото © ТАСС / Почуев Михаил
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов, рассказал RT, что по-прежнему работает в библиотеке в колонии, а также ведёт экономические лекции.
"По-прежнему работаю в библиотеке, стараясь помогать людям находить полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными. Чтобы они учились, узнавали то, что сможет быть полезным в их жизни", — сказал Улюкаев.
Он отметил, что с той же целью возглавляет экономический кружок. По словам Улюкаева, это попытка дать заключённым подобие систематического экономического образования. Экс-министр читает курс последовательных лекций. Помимо теории бывший глава Минэкономразвития отвечает на актуальные для людей вопросы, чтобы они не растерялись, вернувшись в "большой мир".
Улюкаев уточнил, что заключённых интересуют такие темы, как ипотека, потребительское кредитование, наиболее эффективные и надёжные формы сбережения средств, рынок труда и трудовое законодательство, инфляция, малое предпринимательство.
Экс-министр признался, что в курсе ситуации с коронавирусом, причём не только из газет и ТВ-репортажей.
"Наша ИК тоже участвует в противодействии коронавирусу. Вводился карантин на разных стадиях разной степени жёсткости. Режим социальной дистанции, масочно-перчаточный, конечно, с учётом специфики учреждения идёт и вакцинация. Я привился одним из первых ещё в феврале", — признался Улюкаев.
Ранее сообщалось, что бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество. Несколько лет назад шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова уже был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании "Интеко". Он отбывал наказание в колонии в Калмыкии.
Напомним, бывший глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в два миллиона долларов. В декабре 2018 года стало известно, что Улюкаев уплатил штраф.
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