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УЕФА обязали не исключать "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков из-за Суперлиги

Кроме того, туринский клуб уже получил письмо, в котором подтверждается участие команды в Лиге чемпионов на следующий сезон.

1 июля, 16:27
<p>Фото © <a href="https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/026b-12a6f0f457d3-576d37ed3761-1000--%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%BA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA.com</a></p>

Фото © UEFA.com

Испанский суд обязал УЕФА снять все санкции с "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а также не исключать их из розыгрыша еврокубков из-за их поддержки проекта Суперлиги. Об этом сообщает Reuters.

При этом о санкциях, которые были применены к остальным поддержавшим проект клубам, ничего не говорится. Кроме того, по словам президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, туринцы уже получили письмо, в котором подтверждается допуск клуба к Лиге чемпионов.

"Мы получили письмо о допуске к участию в Лиге чемпионов. Я хочу ещё раз заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения ситуации в европейском футболе, и мы не боимся угроз. Мы уверены в своих юридических действиях", — говорится в заявлении Аньелли, опубликованном клубной пресс-службой.

Эхо Суперлиги: УЕФА очень скоро до неузнаваемости изменит Лигу чемпионов

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Напомним, дерзкий проект Суперлиги поначалу поддержало 12 европейских клубов, однако впоследствии в нём осталось лишь три команды. В их отношении УЕФА возбудил дисциплинарные дела, однако в ответ на это клубы обратились в суд ЕС из-за нарушений правил конкуренции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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