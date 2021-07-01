УЕФА обязали не исключать "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков из-за Суперлиги

Испанский суд обязал УЕФА снять все санкции с "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а также не исключать их из розыгрыша еврокубков из-за их поддержки проекта Суперлиги. Об этом сообщает Reuters.

При этом о санкциях, которые были применены к остальным поддержавшим проект клубам, ничего не говорится. Кроме того, по словам президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, туринцы уже получили письмо, в котором подтверждается допуск клуба к Лиге чемпионов.

"Мы получили письмо о допуске к участию в Лиге чемпионов. Я хочу ещё раз заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения ситуации в европейском футболе, и мы не боимся угроз. Мы уверены в своих юридических действиях", — говорится в заявлении Аньелли, опубликованном клубной пресс-службой.