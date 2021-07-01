На Украине в 2021 году выступит рекордное количество российских артистов
Судя по афишам предстоящих мероприятий, в Незалежную массово едут с гастролями не только музыканты, но и комики.
Валерий Меладзе. Фото © Instagram / meladzevalerian
Несколько десятков российских звёзд, в числе которых Валерий Меладзе, Александр Ревва, группа "Мумий Тролль", а также хип-хоп-исполнители Face, Фараон, Noize MC и другие до конца текущего года приедут с гастролями на Украину. Об этом сообщает издание "Страна".
При этом, например, певец Валерий Меладзе в Незалежной даст целых два концерта в июле. Кроме того, у артиста запланировано два больших выступления весной 2022 года — в Киеве и Херсоне. Вместе с тем три концерта в июле проведёт рэпер Face, певец Jah Khalib до конца года выступит перед украинцами пять раз, а дуэт HammAli & Navai — четыре раза.
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А ещё в начале июля с презентацией фильма в Киев приедет российский журналист Леонид Парфёнов. До конца года Украину планируют посетить и комедийные артисты. Среди них — стендаперы Слава Комиссаренко и Нурлан Сабуров, а также комик Илья Соболев.
"Российские артисты на Украине всегда были, есть и будут. Выступают регулярно, не впервые, вне зависимости от того, какие тут поднимают "волны", — прокомментировал предстоящие гастроли отечественных звёзд совладелец и директор по маркетингу билетного оператора Сoncert.ua Дмитрий Чинь.
А ранее российский рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета посещать Украину. Эпатажный музыкант требует исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
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