Лайф узнал, где и когда пройдёт прощание с известным актёром Ростиславом Гулбисом
О смерти артиста стало известно 29 июня. Он неожиданно скончался на 33-м году жизни. По мнению близких, мужчина стал жертвой врачебной ошибки.
Ростислав Гулбис. Фото © Instagram / gulbisrostislav
Прощание с актёром Ростиславом Гулбисом, известным по ролям лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" и Олега Елисеева из "Полицейского с Рублёвки", состоится в Москве 3 июля. Об этом Лайфу сообщила директор артиста Екатерина.
Желающие проводить актёра в последний путь соберутся в 11 часов по адресу: Госпитальная площадь, дом 3, строение 16.
Напомним, о смерти Гулбиса стало известно 29 июня. Он неожиданно скончался в 32 года. Близкие считают, что артист стал жертвой врачебной ошибки: якобы его не смогли спасти от приступа острого панкреатита в одной из больниц Костромы.
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