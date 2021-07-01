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Лайф узнал, где и когда пройдёт прощание с известным актёром Ростиславом Гулбисом

О смерти артиста стало известно 29 июня. Он неожиданно скончался на 33-м году жизни. По мнению близких, мужчина стал жертвой врачебной ошибки.

1 июля, 16:14
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<p>Ростислав Гулбис. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM1SUS5nZ0W/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gulbisrostislav</a></p>

Ростислав Гулбис. Фото © Instagram / gulbisrostislav

Прощание с актёром Ростиславом Гулбисом, известным по ролям лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" и Олега Елисеева из "Полицейского с Рублёвки", состоится в Москве 3 июля. Об этом Лайфу сообщила директор артиста Екатерина.

Желающие проводить актёра в последний путь соберутся в 11 часов по адресу: Госпитальная площадь, дом 3, строение 16.

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Напомним, о смерти Гулбиса стало известно 29 июня. Он неожиданно скончался в 32 года. Близкие считают, что артист стал жертвой врачебной ошибки: якобы его не смогли спасти от приступа острого панкреатита в одной из больниц Костромы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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