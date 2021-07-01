Лайф узнал, где и когда пройдёт прощание с известным актёром Ростиславом Гулбисом

Прощание с актёром Ростиславом Гулбисом, известным по ролям лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" и Олега Елисеева из "Полицейского с Рублёвки", состоится в Москве 3 июля. Об этом Лайфу сообщила директор артиста Екатерина.

Желающие проводить актёра в последний путь соберутся в 11 часов по адресу: Госпитальная площадь, дом 3, строение 16.