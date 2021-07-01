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Названы четыре региона России с самыми высокими пенсиями

По данным Минтруда, всего в 2020 году выплаты получали порядка 43,5 млн россиян старшего возраста.

1 июля, 15:57
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Самые высокие пенсии по старости получают жители Чукотки, Ненецкого АО, Камчатки и Магаданской области. Такие данные приводятся в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.

"В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (27,2 тысячи рублей) и Ненецком (24,4 тысячи) автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области (по 23,4 тысячи)", — говорится в докладе.

В ПФР рассказали, как после 1 июля получить пенсию без карты "Мир"

В ПФР рассказали, как после 1 июля получить пенсию без карты "Мир"

Всего в 2020 году пенсии по линии ПФР получали 43,5 млн человек без учёта "военных" пенсионеров. А число пожилых граждан, которые в 2020 году получили социальную доплату к пенсии, составило 6,2 млн человек.

Ранее Лайф писал о том, что Минтруд предложил назначать пенсию автоматически при одном условии — в случае их обращения через портал "Госуслуги". Но может быть введено и одно ограничение: такой схемой воспользуются лишь граждане, которым не приходилось работать за границей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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