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"Во второй раз будем стрелять без предупреждения": Активистка Майдана набросилась с кулаками на депутата Рады прямо во время брифинга

Позже девушка объяснила свой поступок протестом народа против открытия рынка земли. По её словам, это было так называемое китайское предупреждение, поскольку в следующий раз уже будет поздно.

1 июля, 15:53

Активистка Евромайдана набросилась с кулаками на депутата Рады прямо во время брифинга. Видео © Телеграм-канал "Через плечо"

Лидер "женской сотни" Евромайдана Ирма Крат напала на народного депутата украинской партии "Слуга народа" Никиту Потураева в пресс-центре прямо во время его брифинга. Кадры с места инцидента опубликовал телеграм-канал "Через плечо".

На видеозаписи видно, как во время выступления парламентария активистка возмущалась его словами и пыталась ударить его кулаком, но Потураев заблокировал удар. После этого девушка решила ударить "слугу народа" дамской сумочкой. В конечном итоге Крат под руки из здания увела охрана, а депутат продолжил отвечать на вопросы журналистов.

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К слову, лидер "женской сотни" Евромайдана позже объяснила "Стране" свой поступок тем, что так она высказала протест народа против открытия рынка земли. По словам девушки, это было так называемое китайское предупреждение, поскольку в следующий раз уже будет поздно. "Первый раз бьём в табло, а второй раз будем стрелять без предупреждения", — подчеркнула активистка.

Ранее депутаты Рады устроили массовую драку после того, как Потураев предложил расстреливать членов фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", чтобы в стране "закончилась эпоха бедности". Когда конфликт был урегулирован, Потураев извинился за свои слова, заверив, что они не были призывом к насильственным действиям и в зале никто не заслуживает репрессий.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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