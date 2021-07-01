"Во второй раз будем стрелять без предупреждения": Активистка Майдана набросилась с кулаками на депутата Рады прямо во время брифинга

Позже девушка объяснила свой поступок протестом народа против открытия рынка земли. По её словам, это было так называемое китайское предупреждение, поскольку в следующий раз уже будет поздно.