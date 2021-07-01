"Во второй раз будем стрелять без предупреждения": Активистка Майдана набросилась с кулаками на депутата Рады прямо во время брифинга
Позже девушка объяснила свой поступок протестом народа против открытия рынка земли. По её словам, это было так называемое китайское предупреждение, поскольку в следующий раз уже будет поздно.
Активистка Евромайдана набросилась с кулаками на депутата Рады прямо во время брифинга. Видео © Телеграм-канал "Через плечо"
Лидер "женской сотни" Евромайдана Ирма Крат напала на народного депутата украинской партии "Слуга народа" Никиту Потураева в пресс-центре прямо во время его брифинга. Кадры с места инцидента опубликовал телеграм-канал "Через плечо".
На видеозаписи видно, как во время выступления парламентария активистка возмущалась его словами и пыталась ударить его кулаком, но Потураев заблокировал удар. После этого девушка решила ударить "слугу народа" дамской сумочкой. В конечном итоге Крат под руки из здания увела охрана, а депутат продолжил отвечать на вопросы журналистов.
К слову, лидер "женской сотни" Евромайдана позже объяснила "Стране" свой поступок тем, что так она высказала протест народа против открытия рынка земли. По словам девушки, это было так называемое китайское предупреждение, поскольку в следующий раз уже будет поздно. "Первый раз бьём в табло, а второй раз будем стрелять без предупреждения", — подчеркнула активистка.
Ранее депутаты Рады устроили массовую драку после того, как Потураев предложил расстреливать членов фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", чтобы в стране "закончилась эпоха бедности". Когда конфликт был урегулирован, Потураев извинился за свои слова, заверив, что они не были призывом к насильственным действиям и в зале никто не заслуживает репрессий.
Лента новостей
В Совфеде предложили ставить инвалидность россиянам, переболевшим коронавирусом
сегодня в 15:45
В Москве число пациентов с ковидом на ИВЛ выросло более чем в полтора раза с 14 июня
сегодня в 15:38
"Специально пришли опорочить нас": Хозяйка анапского гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов
сегодня в 15:33
Комментариев: 0