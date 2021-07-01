Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter за нелокализацию в РФ баз данных

Административные протоколы составят в отношении компаний Facebook, WhatsApp и Twitter за отсутствие подтверждения локализации баз данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", — заявили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Один протокол будет составлен в адрес WhatsApp, компания может попасть на штраф в размере от одного до шести миллионов рублей. В адрес Twitter и Facebook ведомство направит протоколы за повторное нарушение требований. В их случае штраф составит от шести до 18 миллионов рублей.