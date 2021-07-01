TikTok до трёх минут увеличил максимальную продолжительность роликов

Социальная сеть TikTok увеличила максимальную продолжительность роликов на платформе с одной минуты до трёх. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы.

"В течение ближайших недель мы запустим для всех функцию по созданию более продолжительных роликов, предоставляя нашему международному сообществу свободу действий по съёмке, загрузке и редактированию видео длиной до трёх минут прямо в TikTok", — отмечается в заявлении.

Указывается, что эта функция ранее уже была доступна ограниченному числу пользователей, поэтому на платформе и сейчас можно увидеть более длинные видео.