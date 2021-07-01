TikTok до трёх минут увеличил максимальную продолжительность роликов
Эта функция уже была доступна ограниченному кругу лиц, а в ближайшее время появится у всех пользователей.
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Социальная сеть TikTok увеличила максимальную продолжительность роликов на платформе с одной минуты до трёх. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы.
"В течение ближайших недель мы запустим для всех функцию по созданию более продолжительных роликов, предоставляя нашему международному сообществу свободу действий по съёмке, загрузке и редактированию видео длиной до трёх минут прямо в TikTok", — отмечается в заявлении.
Указывается, что эта функция ранее уже была доступна ограниченному числу пользователей, поэтому на платформе и сейчас можно увидеть более длинные видео.
Ранее Лайф рассказывал, что TikTok закрыл аккаунты более чем семи миллионов детей и подростков. По новым правилам, размещаемые пользователями до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст, видео удаляются.
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