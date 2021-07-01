НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Налоговая заблокировала банковские счета находящейся в коме певицы МакSим

Отмечается, что артистка не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены.

1 июля, 16:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKeQ2KepuNU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Налоговая служба заблокировала банковские счета 38-летней певицы МакSим, которая уже около двух недель находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что такое решение было принято ещё в мае, после того как артистка не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены.

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

Кроме того, в прошлом году были проблемы и у Школы искусств, которую МакSим перезапустила после нескольких лет простоя: из-за неуплаты страховых взносов компания попала в чёрный список судебных приставов. В ФССП возбудили исполнительное производство, которое закрыли через несколько месяцев из-за невозможности найти должника, так как сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. Из-за этого ФНС чуть не ликвидировала фирму, но певица вовремя обновила необходимую информацию.

"Сожгла остатки здоровой ткани": Врач назвал главную ошибку певицы МакSим перед госпитализацией

"Сожгла остатки здоровой ткани": Врач назвал главную ошибку певицы МакSим перед госпитализацией

Напомним, певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Сожгла остатки здоровой ткани": Врач назвал главную ошибку певицы МакSим перед госпитализацией

сегодня в 12:07

Упрощено получение налогового вычета за покупку жилья и инвестиции

21 мая, 01:44

На Украине в 2021 году выступит рекордное количество российских артистов

сегодня в 16:19

"Вычеркнули из истории 20 млн русских людей": Делегация РФ в ПАСЕ выразила протест из-за украинского закона о коренных народах

сегодня в 17:30

Мишустин поручил привить чиновников от коронавируса

сегодня в 17:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1