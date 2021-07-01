Налоговая заблокировала банковские счета находящейся в коме певицы МакSим
Отмечается, что артистка не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены.
Фото © Instagram / maksimartist
Налоговая служба заблокировала банковские счета 38-летней певицы МакSим, которая уже около двух недель находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает kp.ru.
Отмечается, что такое решение было принято ещё в мае, после того как артистка не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены.
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Кроме того, в прошлом году были проблемы и у Школы искусств, которую МакSим перезапустила после нескольких лет простоя: из-за неуплаты страховых взносов компания попала в чёрный список судебных приставов. В ФССП возбудили исполнительное производство, которое закрыли через несколько месяцев из-за невозможности найти должника, так как сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. Из-за этого ФНС чуть не ликвидировала фирму, но певица вовремя обновила необходимую информацию.
Напомним, певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
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