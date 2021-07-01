Налоговая заблокировала банковские счета находящейся в коме певицы МакSим

Налоговая служба заблокировала банковские счета 38-летней певицы МакSим, которая уже около двух недель находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что такое решение было принято ещё в мае, после того как артистка не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены.