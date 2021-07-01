Основатель Amazon Безос отправится в космос в компании 82-летней американки

В космос на корабле New Shepard вместе с миллиардером Джеффом Безосом полетит 82-летняя Уэлли Фанк. Об этом сообщила компания Blue Origin, которой принадлежит космический аппарат и чьим владельцем является бизнесмен.

В 1960-х годах Уэлли Фанк стала самой молодой выпускницей космической программы для женщин. Это был частный проект по подбору дам для отправки в космос. Участницы прошли все необходимые тесты, но так и не отправились в полёт. Фанк всю жизнь мечтала стать астронавтом, поэтому она отправится в полёт вместе с Джеффом Безосом, его братом Марком и ещё одним неназванным человеком, выигравшим билет на аукционе за 28 миллионов долларов.

"Пора. Добро пожаловать в команду, Уэлли. Мы рады, что ты полетишь с нами в качестве почётного гостя", — заявил Безос.

Как уточнили в Blue Origin, Фанк станет старейшим человеком, который побывает в космосе. Полёт запланирован на 20 июля.