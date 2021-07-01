"Вычеркнули из истории 20 млн русских людей": Делегация РФ в ПАСЕ выразила протест из-за украинского закона о коренных народах
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Позицию РФ поддержали парламентарии из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии, отметил Пётр Толстой. По его мнению, действия депутатов Верховной рады не могут быть оставлены без ответа.
Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила протест из-за принятия Верховной радой закона о коренных народах Украины, который не относит русских к их числу. Об этом сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
"Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация", — написал Толстой в своём телеграм-канале.
Действия депутатов Рады не могут быть оставлены без ответа, убеждён зампред ПАСЕ. По его мнению, закон направлен чётко против порядка 20 миллионов русских людей, живущих на Украине.
Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, русские среди них не значатся. В документе также отдельно отмечено, что к коренным народам Крыма относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Им будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Такие народы смогут создавать свои школы, СМИ, а также получать финансирование из госбюджета.