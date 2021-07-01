"Вычеркнули из истории 20 млн русских людей": Делегация РФ в ПАСЕ выразила протест из-за украинского закона о коренных народах

Позицию РФ поддержали парламентарии из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии, отметил Пётр Толстой. По его мнению, действия депутатов Верховной рады не могут быть оставлены без ответа.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила протест из-за принятия Верховной радой закона о коренных народах Украины, который не относит русских к их числу. Об этом сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация", — написал Толстой в своём телеграм-канале.

Действия депутатов Рады не могут быть оставлены без ответа, убеждён зампред ПАСЕ. По его мнению, закон направлен чётко против порядка 20 миллионов русских людей, живущих на Украине.