В Ростуризме назвали главный плюс новых правил въезда в Турцию для россиян

Решение Турции пускать привитых от коронавируса россиян без ПЦР-теста, несомненно, увеличит количество ежедневных рейсов по этому популярному направлению. Такое мнение выразил советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его прогнозам, число рейсов может вырасти аж до 150 ежесуточно.

"Только в первый день (после возобновления авиасообщения. — Прим. Лайфа) было выполнено 78 рейсов, сейчас ежедневно эта цифра может вырасти в два раза, и 150 рейсов из 32 городов России будут выполнять по маршруту в Анталью, Бодрум, Даламан", — сказал специалист в интервью телеканалу "Звезда".

При этом значительная часть российских туристов отправится в Турцию благодаря перенесённым ещё с прошлого года путёвкам, отметил Горин. По его словам, многие туроператоры согласны выполнять свои обязательства по этому направлению.