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В Ростуризме назвали главный плюс новых правил въезда в Турцию для россиян

Путешественники из РФ отправляются на курорты республики в том числе по оплаченным ранее и перенесённым с прошлого года турпутёвкам.

1 июля, 17:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Решение Турции пускать привитых от коронавируса россиян без ПЦР-теста, несомненно, увеличит количество ежедневных рейсов по этому популярному направлению. Такое мнение выразил советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его прогнозам, число рейсов может вырасти аж до 150 ежесуточно.

"Только в первый день (после возобновления авиасообщения. — Прим. Лайфа) было выполнено 78 рейсов, сейчас ежедневно эта цифра может вырасти в два раза, и 150 рейсов из 32 городов России будут выполнять по маршруту в Анталью, Бодрум, Даламан", — сказал специалист в интервью телеканалу "Звезда".

Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

При этом значительная часть российских туристов отправится в Турцию благодаря перенесённым ещё с прошлого года путёвкам, отметил Горин. По его словам, многие туроператоры согласны выполнять свои обязательства по этому направлению.

Напомним, Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну для граждан РФ, привившихся любой российской вакциной. Теперь привитым россиянам необходимо при посадке на борт самолёта и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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