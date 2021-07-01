"Вы ему сломаете руки!": В Татарстане полицейские скрутили и выволокли мужчину из автобуса из-за маски на подбородке
Очевидцы заступались за пассажира и просили правоохранителей отпустить его, однако те были непреклонны. В итоге с заломанными руками антимасочника вытащили на улицу.
В Татарстане полицейские скрутили и выволокли мужчину из автобуса из-за маски на подбородке. Видео © VK / region_kazan116
В Набережных Челнах сотрудники полиции силой вытолкали мужчину из автобуса из-за спущенной на подбородок маски. Видео с инцидентом, которое сняли пассажиры, было опубликовано в паблике "Регион-116 | Казань" в соцсети "ВКонтакте".
Как утверждают очевидцы, мужчина надел маску только тогда, когда увидел полицейских, это силовиков не устроило, завязалась потасовка. На кадрах видно, как стражи порядка буквально на руках выпихивают пассажира из автобуса под недовольный гул людей, которые заступались за нарушителя. В свою очередь мужчина добровольно не хочет выходить из транспортного средства, аргументируя тем, что опаздывает.
"Отпустите его, вы ему сломаете руки! Как вам не стыдно, вы защищать должны, а не убивать. Позорище", — кричат пассажиры в адрес полицейских.
Впрочем, пользователи в соцсетях разделились на два лагеря по поводу случившегося. Одни считают, что силовики были чересчур жестоки при задержании, а другие убеждены, что мужчина изначально не должен был нарушать масочный режим.
Ранее Лайф рассказывал, как на севере Москвы задержали женщину в МФЦ после отказа надеть маску. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, в процессе задержания женщина упала в обморок.
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