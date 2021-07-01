"Вы ему сломаете руки!": В Татарстане полицейские скрутили и выволокли мужчину из автобуса из-за маски на подбородке

Очевидцы заступались за пассажира и просили правоохранителей отпустить его, однако те были непреклонны. В итоге с заломанными руками антимасочника вытащили на улицу.