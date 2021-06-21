Камера сняла, как качок, чтобы не надевать маску, напал с ножом на сотрудника кинотеатра в Москве
В России выявлено уже 5,26 млн случаев заражения коронавирусом, погибло 127 тысяч человек, но просьбы о соблюдении мер предосторожности всё ещё вызывают у людей неадекватную реакцию.
Около 23:00 26-летний бодибилдер Давид Лурсманашвили отправился в ТЦ "Атриум" в Москве на просмотр фильма. Однако, видимо, счёл, что ношение маски — это ниже его достоинства. Поэтому в ответ на просьбу администратора кинотеатра надеть средство индивидуальной защиты при покупке билета ответил агрессией.
Видео © Telegram / "112"
Посетитель с большими мышцами схватился за нож и набросился на сотрудника кинотеатра прямо у кассы. Его выходка попала на камеру наблюдения. На кадрах видно, как культурист гонится за парнем, а девушка в белой футболке пытается его удержать.
Фото © Telegram / LIFE SHOT
Администратор, ставший жертвой атаки, вызвал полицию, и бодибилдера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", пишет телеграм-канал "112". Известно, что Давид приехал из Питера и официально нигде не трудоустроен, отмечает телеграм-канал LIFE SHOT.
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