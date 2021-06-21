Камера сняла, как качок, чтобы не надевать маску, напал с ножом на сотрудника кинотеатра в Москве

В России выявлено уже 5,26 млн случаев заражения коронавирусом, погибло 127 тысяч человек, но просьбы о соблюдении мер предосторожности всё ещё вызывают у людей неадекватную реакцию.