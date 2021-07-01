Безруков фотографией с беременной женой намекнул, что станет отцом в пятый раз

Новый снимок на странице в "Инстаграме" российского актёра Сергея Безрукова не на шутку заинтриговал поклонников. Теперь общественность гадает, действительно ли звезда "Бригады" и его супруга режиссёр Анна Матисон станут родителями в третий раз.

Судя по всему, сейчас супруги находятся в Сочи, где работают над новым проектом. В перерывах между съёмками Безруков сделал милое семейное фото, на котором невозможно не заметить округлившийся живот Анны.

"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие!!! Сегодня день режиссёра, и мы работаем! Снимаем кино", — подписал неоднозначный снимок актёр.

В комментариях многие подписчики начали поздравлять звёздную пару со скорым пополнением в семье. "Какое счастье!", "Поздравляем", "Молодцы", — написали комментаторы. Однако некоторые с недоверием отнеслись к фотографии, посчитав её шуткой, а живот — реквизитом для съёмок. Впрочем, как бы там ни было, сам актёр по-прежнему хранит интригу насчёт интересного положения своей супруги.

Напомним, Безруков и Матисон поженились пять лет назад. В 2016 году у них родилась дочь Мария, а в 2018 году — сын Степан. Также у актёра есть двое детей от предыдущих отношений — Александра и Иван.