Безруков фотографией с беременной женой намекнул, что станет отцом в пятый раз
О радостном событии актёр рассказал снимком из Сочи. Однако не все подписчики ему поверили. Некоторые решили, что живот может быть накладным.
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото © Instagram / s_bezrukov
Новый снимок на странице в "Инстаграме" российского актёра Сергея Безрукова не на шутку заинтриговал поклонников. Теперь общественность гадает, действительно ли звезда "Бригады" и его супруга режиссёр Анна Матисон станут родителями в третий раз.
Судя по всему, сейчас супруги находятся в Сочи, где работают над новым проектом. В перерывах между съёмками Безруков сделал милое семейное фото, на котором невозможно не заметить округлившийся живот Анны.
"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие!!! Сегодня день режиссёра, и мы работаем! Снимаем кино", — подписал неоднозначный снимок актёр.
В комментариях многие подписчики начали поздравлять звёздную пару со скорым пополнением в семье. "Какое счастье!", "Поздравляем", "Молодцы", — написали комментаторы. Однако некоторые с недоверием отнеслись к фотографии, посчитав её шуткой, а живот — реквизитом для съёмок. Впрочем, как бы там ни было, сам актёр по-прежнему хранит интригу насчёт интересного положения своей супруги.
Напомним, Безруков и Матисон поженились пять лет назад. В 2016 году у них родилась дочь Мария, а в 2018 году — сын Степан. Также у актёра есть двое детей от предыдущих отношений — Александра и Иван.
Ранее Лайф сообщал, что ирландский боец Конор Макгрегор в третий раз стал отцом. Малыша назвали Райаном. Сам Макгрегор подчеркнул, что сын родился здоровым, и поблагодарил Бога за всё. Добавим, что у Райана есть старшие брат Конор-младший и сестра Кройя.
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