Кафельникова раскрыла все карты и снялась обнажённой, показав, как беременность изменила её тело

Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать" 😅 мысли вслух — и они схожи 😇 вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нём есть всё, о чём я могла только мечтать ❣️

Алеся Кафельникова