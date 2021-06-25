Кафельникова раскрыла все карты и снялась обнажённой, показав, как беременность изменила её тело
Недавно 22-летняя модель объявила о радостном событии: девушка вышла замуж за экс-жениха Светланы Ходченковой — бизнесмена Георгия Петришина, от которого сразу решила родить малыша.
Фото © Instagram / kafelnikova_a
Алеся Кафельникова перестала скрывать от поклонников свою беременность и отважилась на откровенную съёмку, которая появилась в "Инстаграме" фотографа Полины Бертранд. Девушка предстала обнажённой, показав свой заметно округлившийся живот. Формы красавицы прикрывала лишь прозрачная накидка, а грудь она аккуратно заслонила рукой.
В своём аккаунте Алеся тоже разместила несколько кадров, где позировала в прозрачном платье и джинсах с коротким топом. В подписи она указала, что давно хотела стать мамой, а её возлюбленный идеально подошёл на роль мужчины, от которого можно рожать.
Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать" 😅 мысли вслух — и они схожи 😇 вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нём есть всё, о чём я могла только мечтать ❣️
Пользователи не могли не порадоваться за остепенившуюся модель. Они наградили снимки лайками и пожелали красавице счастливой семейной жизни.
Слишком невероятно😍😍😍😍
Фото © Instagram / kafelnikova_a, polinabertrand
Богиня ❤️
Шикарна как и всегда.. здоровья вам и семейного счастья❤️
Алеся Кафельникова родилась в семье теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Девушка успешно строит модельную карьеру, но не только благодаря ей приобрела известность. Скандалы с отцом, употребление запрещённых веществ и бурный роман и расставание с рэпером Фараоном также не раз становились причинами повышенного интереса к девушке. Но рядом с 35-летним мужем Георгием Петришиным Алеся, кажется, окончательно повзрослела.
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