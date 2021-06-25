НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кафельникова раскрыла все карты и снялась обнажённой, показав, как беременность изменила её тело

Недавно 22-летняя модель объявила о радостном событии: девушка вышла замуж за экс-жениха Светланы Ходченковой — бизнесмена Георгия Петришина, от которого сразу решила родить малыша.

25 июня, 10:52

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Алеся Кафельникова перестала скрывать от поклонников свою беременность и отважилась на откровенную съёмку, которая появилась в "Инстаграме" фотографа Полины Бертранд. Девушка предстала обнажённой, показав свой заметно округлившийся живот. Формы красавицы прикрывала лишь прозрачная накидка, а грудь она аккуратно заслонила рукой.

Фото © Instagram / polinabertrand

Фото © Instagram / polinabertrand

В своём аккаунте Алеся тоже разместила несколько кадров, где позировала в прозрачном платье и джинсах с коротким топом. В подписи она указала, что давно хотела стать мамой, а её возлюбленный идеально подошёл на роль мужчины, от которого можно рожать.

Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать" 😅 мысли вслух — и они схожи 😇 вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нём есть всё, о чём я могла только мечтать ❣️

Алеся Кафельникова

Фото © Instagram / polinabertrand

Фото © Instagram / polinabertrand

Пользователи не могли не порадоваться за остепенившуюся модель. Они наградили снимки лайками и пожелали красавице счастливой семейной жизни.

Слишком невероятно😍😍😍😍

elizavetagoncha

Фото © Instagram / kafelnikova_a, polinabertrand

Фото © Instagram / kafelnikova_a, polinabertrand

Богиня ❤️

honeycougar

Шикарна как и всегда.. здоровья вам и семейного счастья❤️

_lally_6

Алеся Кафельникова родилась в семье теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Девушка успешно строит модельную карьеру, но не только благодаря ей приобрела известность. Скандалы с отцом, употребление запрещённых веществ и бурный роман и расставание с рэпером Фараоном также не раз становились причинами повышенного интереса к девушке. Но рядом с 35-летним мужем Георгием Петришиным Алеся, кажется, окончательно повзрослела.

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Алеся Кафельникова вышла замуж за бывшего Светланы Ходченковой

22 мая, 23:41

Анфиса Чехова оказалась зависимой от ретуши, и все её комплексы вычислили по новому фото в бикини

вчера в 11:19

От Моргенштерна до Бузовой: 7 российских звёзд, которые ни за что не хотели бы показывать свои фото с выпускного

сегодня в 09:50

Появились фото из "мусорной квартиры" казанского неадеквата, к которому из-за бардака пришли приставы

сегодня в 10:58

"Сняли в первый же день": Илью Яшина не допустили до выборов в Мосгордуму

сегодня в 10:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1