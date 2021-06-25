Пара вела трансляцию из отеля, когда зрители вдруг заметили в коридоре жутких близнецов из "Сияния"
По рассказам, в одном из номеров гостиницы и раньше происходили странные вещи. Но теперь их якобы удалось запечатлеть на камеру.
"Охотники за привидениями" Джорди Ли и Линзи Стир посетили отель "Адельфи" в Ливерпуле, Англия, и столкнулись там с необычным явлением. Пара вела прямую трансляцию в "Фейсбуке", и их внимательные зрители вдруг заметили на кадрах призрачные силуэты.
Фото © Twitter / dailystar / Ghosts of Britain
В коридоре расположились две крошечные, словно детские, фигуры. И, по словам исследователей, они напомнили им жутких близняшек из фильма Кубрика "Сияние".
Фото © Facebook / Project reveal — Ghosts of Britain. Кадр из фильма "Сияние"
Мы снимали у лифта, и он просто открылся без всякой причины, когда внутри никого не было. Мы слышали свистящие звуки из лифта, а также царапающие звуки в нашем номере
При этом Джорди и Линзи давно хотели остановиться в данном отеле, так как его считают одним из самых посещаемых в Великобритании. Они забронировали номер 105, в котором и раньше якобы наблюдались паранормальные явления, пишет Liverpool Echo.
WOW-news
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