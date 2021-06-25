Пара вела трансляцию из отеля, когда зрители вдруг заметили в коридоре жутких близнецов из "Сияния"

"Охотники за привидениями" Джорди Ли и Линзи Стир посетили отель "Адельфи" в Ливерпуле, Англия, и столкнулись там с необычным явлением. Пара вела прямую трансляцию в "Фейсбуке", и их внимательные зрители вдруг заметили на кадрах призрачные силуэты.

Фото © Twitter / dailystar / Ghosts of Britain

В коридоре расположились две крошечные, словно детские, фигуры. И, по словам исследователей, они напомнили им жутких близняшек из фильма Кубрика "Сияние".

Фото © Facebook / Project reveal — Ghosts of Britain. Кадр из фильма "Сияние"

Мы снимали у лифта, и он просто открылся без всякой причины, когда внутри никого не было. Мы слышали свистящие звуки из лифта, а также царапающие звуки в нашем номере Джорди Ли

Фото © Facebook / Project reveal — Ghosts of Britain