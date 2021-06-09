Студентка-стоматолог рассказала, как можно определить беременность, просто осмотрев ротовую полость
Список врачей, которые могут определить, что пациентка беременна, не ограничивается одним гинекологом. Оказывается, стоматологам для этого хватит одного взгляда на ротовую полость.
Об этом небольшом секрете рассказала студентка-стоматолог и TikTok-блогерша thatdentalgal_. В вирусном ролике Сухмани поделилась, что у 30–50% девушек во время беременности развивается гингивит. В таком состоянии дёсны будущих мамочек воспаляются, начинают болеть и даже кровоточить. Но и это далеко не все признаки. Если, к примеру, у девушки наблюдаются частички рвоты и эрозия эмали, сомнений не остаётся: она точно скоро попадёт в родильное отделение.
Во время беременности гингивит вызван гормональными изменениями, усиливающими приток крови к дёснам, и снижением реакции организма на бактерии, которых в зубном налёте очень много. Скапливаясь между поверхностью зуба и десной, они начинают активно выделять токсичные продукты жизнедеятельности, тем самым запуская воспалительный процесс.
Обычно подобные изменения характерны для второго триместра, иногда они развиваются уже к восьмой неделе беременности. Будущим мамам нужно следить за гигиеной полости рта намного тщательнее, чем это требуется обычным людям. Чистить зубы нужно как минимум дважды в день и особенно после "утреннего недомогания" и рвоты.
Это действительно важно, ведь в противном случае гингивит может привести к пародонтиту, вызывающему заболевание дёсен. А это уже связано с повышенным риском преждевременных родов, пишет Insider.
WOW-video
На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником
сегодня в 05:40
Собчак жёстко высмеяла экс-солистку "Тату" Юлию Волкову, доказав, что ей нечего делать в политике
вчера в 13:58
Парень показал, как умеет поворачивать голову на 180 градусов, и это видео не для слабонервных
вчера в 05:40
Комментариев: 0