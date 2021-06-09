Студентка-стоматолог рассказала, как можно определить беременность, просто осмотрев ротовую полость

Об этом небольшом секрете рассказала студентка-стоматолог и TikTok-блогерша thatdentalgal_. В вирусном ролике Сухмани поделилась, что у 30–50% девушек во время беременности развивается гингивит. В таком состоянии дёсны будущих мамочек воспаляются, начинают болеть и даже кровоточить. Но и это далеко не все признаки. Если, к примеру, у девушки наблюдаются частички рвоты и эрозия эмали, сомнений не остаётся: она точно скоро попадёт в родильное отделение.

Кадры из видео © TikTok / thatdentalgal_

Во время беременности гингивит вызван гормональными изменениями, усиливающими приток крови к дёснам, и снижением реакции организма на бактерии, которых в зубном налёте очень много. Скапливаясь между поверхностью зуба и десной, они начинают активно выделять токсичные продукты жизнедеятельности, тем самым запуская воспалительный процесс.

Кадры из видео © TikTok / thatdentalgal_

Обычно подобные изменения характерны для второго триместра, иногда они развиваются уже к восьмой неделе беременности. Будущим мамам нужно следить за гигиеной полости рта намного тщательнее, чем это требуется обычным людям. Чистить зубы нужно как минимум дважды в день и особенно после "утреннего недомогания" и рвоты.

Это действительно важно, ведь в противном случае гингивит может привести к пародонтиту, вызывающему заболевание дёсен. А это уже связано с повышенным риском преждевременных родов, пишет Insider.