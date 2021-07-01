Путин внёс в Госдуму соглашение с Суданом о создании базы ВМФ
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Ранее в этой стране заявляли о пересмотре соглашения о российской базе и называли условия.
Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение с Суданом о создании в этой стране пункта материального обеспечения ВМФ РФ.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что "предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан, подписанное в г. Хартуме 23 июля 2019 г. и в г. Москве 1 декабря 2020 г.".
Отмечается, что соглашение определяет условия создания такого пункта. Уполномоченными органами двух сторон назначаются министерства обороны России и Судана. Соглашение подлежит ратификации согласно подпункту "г" пункта 1 статьи 15 закона "О международных договорах РФ".
Лайф рассказывал, что ещё в ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта.
В апреле же сообщалось, что Судан передумал подписывать соглашение по созданию базы ВМФ РФ. Позднее сообщения об этом были официально опровергнуты. 18 мая российская дипмиссия опубликовала заявление о том, что "каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало".