Путин внёс в Госдуму соглашение с Суданом о создании базы ВМФ

Ранее в этой стране заявляли о пересмотре соглашения о российской базе и называли условия.

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение с Суданом о создании в этой стране пункта материального обеспечения ВМФ РФ.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что "предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан, подписанное в г. Хартуме 23 июля 2019 г. и в г. Москве 1 декабря 2020 г.".