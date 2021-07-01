В российском модуле "Наука" выявили замечание перед запуском к МКС

В монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия" из-за замечания возвращён многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"МЛМ "Наука" возвращён в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания", — уточнили в пресс-службе.

В "Роскосмосе" ранее отметили, что модуль "Наука", головной обтекатель и переходной отсек были собраны, а также протестированы. Специалисты отправили головную часть на заправку топливными компонентами и сжатыми газами. Пуск модуля к МКС запланирован на 15 июля.