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В российском модуле "Наука" выявили замечание перед запуском к МКС

Ранее его собрали и протестировали вместе с головным обтекателем и переходным отсеком.

1 июля, 18:55
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия" из-за замечания возвращён многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

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"МЛМ "Наука" возвращён в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания", — уточнили в пресс-службе.

В "Роскосмосе" ранее отметили, что модуль "Наука", головной обтекатель и переходной отсек были собраны, а также протестированы. Специалисты отправили головную часть на заправку топливными компонентами и сжатыми газами. Пуск модуля к МКС запланирован на 15 июля.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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