В российском модуле "Наука" выявили замечание перед запуском к МКС
Ранее его собрали и протестировали вместе с головным обтекателем и переходным отсеком.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия" из-за замечания возвращён многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"МЛМ "Наука" возвращён в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания", — уточнили в пресс-службе.
В "Роскосмосе" ранее отметили, что модуль "Наука", головной обтекатель и переходной отсек были собраны, а также протестированы. Специалисты отправили головную часть на заправку топливными компонентами и сжатыми газами. Пуск модуля к МКС запланирован на 15 июля.
Ранее Лайф писал, что с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи британской компании OneWeb.
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