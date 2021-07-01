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Власти Ялты рассказали, когда разрешат купание на некоторых пляжах

Из-за подтоплений в регионе местным жителям выплатят денежные компенсации в размере 225 миллионов рублей.

1 июля, 19:20
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Власти Ялты разрешат купание в море на территориях пляжей города после временного запрета из-за подтоплений в регионе. Об этом глава ялтинской администрации Янина Павленко сообщила в Facebook, отвечая на вопрос одного из местных жителей.

"Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми", — сообщила Павленко.

По словам министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской, власти оказали местным жителям, пострадавшим от подтоплений, помощь в размере 129 миллионов рублей. Прогнозируемая сумма компенсаций составляет 225 миллионов рублей.

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"На сегодняшний день составлено 1180 актов обследований на 2917 человек. Прогнозный объём средств составляет 225 миллионов рублей. На сегодняшний день мы приняли заявления от 1593 граждан, и выплата составила на сегодня 129 миллионов", — заявила Романовская в беседе с ТАСС.

2917 человек получат единовременную выплату по 10 000 рублей, 833 человека — по 50 000 рублей за утрату имущества первой необходимости, 1546 человек — по 100 000 рублей в связи с полной утратой имущества. 233 человека, не имевшие прописки по месту проживания, получат юридическую помощь для затребования компенсаций через суды. Приём документов продолжается.

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Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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