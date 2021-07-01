Власти Ялты рассказали, когда разрешат купание на некоторых пляжах

Власти Ялты разрешат купание в море на территориях пляжей города после временного запрета из-за подтоплений в регионе. Об этом глава ялтинской администрации Янина Павленко сообщила в Facebook, отвечая на вопрос одного из местных жителей.

"Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми", — сообщила Павленко.

По словам министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской, власти оказали местным жителям, пострадавшим от подтоплений, помощь в размере 129 миллионов рублей. Прогнозируемая сумма компенсаций составляет 225 миллионов рублей.

"На сегодняшний день составлено 1180 актов обследований на 2917 человек. Прогнозный объём средств составляет 225 миллионов рублей. На сегодняшний день мы приняли заявления от 1593 граждан, и выплата составила на сегодня 129 миллионов", — заявила Романовская в беседе с ТАСС.

2917 человек получат единовременную выплату по 10 000 рублей, 833 человека — по 50 000 рублей за утрату имущества первой необходимости, 1546 человек — по 100 000 рублей в связи с полной утратой имущества. 233 человека, не имевшие прописки по месту проживания, получат юридическую помощь для затребования компенсаций через суды. Приём документов продолжается.