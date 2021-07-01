"Жизнь в старости — не приговор": 60-летняя тиктокерша из России покорила подписчиков игрой на электрогитаре
Пенсионерка объяснила фолловерам, что хотела бы поделиться с окружающими радостью от любимого дела.
Фото © TikTok / iraegorova60
60-летняя тиктокерша из России покорила пользователей игрой на электрогитаре. Видео © TikTok / iraegorova60
Пользователи "Тиктока" с большим интересом и восхищением слушают мировые и отечественные хиты в исполнении 60-летней Ирины Егоровой. Пенсионерка из России играет на электрогитаре и клавишных рок-произведения. Не забывает женщина и о симфонической музыке. Свои творческие порывы Ирина публикует в аккаунте в "Тиктоке".
Женщина рассказала пользователям, что заинтересовалась игрой на электрогитаре в апреле прошлого года, а уже через полгода сыграла на собственном юбилее кавер на Hotel California группы Eagles.
"Зачем я пришла в "Тикток"? Ну, наверное, показать, что жизнь в старости — не приговор. Что если найти себе дело по душе, то старость будет в радость. Ну, как видите, я нашла себе такое дело и хочу поделиться этой радостью с вами", — объяснила Егорова в одном из первых роликов.
Подписчики в восторге как от игры Ирины, так и от неутомимого оптимизма и увлечённости женщины. Некоторые не верят её возрасту.
Ранее стало известно, что "Тикток" увеличил максимальную продолжительность роликов на платформе с одной минуты до трёх.
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