Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста
Бентли устроил настоящие пляски с вокальным сопровождением, от которых Тесс пришла в невероятный восторг.
Владельцы домашних животных не понаслышке знают, насколько забавными могут быть их питомцы. Но Бентли из Техаса, США, удалось перещеголять многих, когда ролик с ним попал в Сеть. Тесс Франсуаза выложила в "Тикток" своё невероятное открытие — котик её знакомых очень странно реагировал на поглаживания.
Видео © TikTok / tessatheterminator
В видео девушка начинает чесать коту спинку, делая упор на месте возле хвоста, и в ответ Бентли устраивает настоящее представление. Котик задирает голову, начинает ей махать во все стороны и издавать забавные звуки. Но стоит Тесс убрать руку — и цирк прекращается. Студентка была в полном восторге и не могла сдержать смеха. И в этом её поддержали многие комментаторы, которые просмотрели ролик 4,7 млн раз.
Боже, у меня четыре кота, и ни один из них так не делает! Я помираю, это так смешно!
Не могу перестать смотреть... Я точно знаю, чем займусь потом — надеюсь, мой кот сможет так же!
Господи, я так смеюсь сейчас, даже дышать не могу
Фото © Instagram / tessatheterminator
Хотя не все разделили веселье Тесс. Некоторые предположили, что котик болен и слишком чувствителен, поэтому эти забавные звуки — на самом деле крики о помощи. Девушке посоветовали поскорее отвести Бентли к ветеринару. Однако Тесс успокоила всех, кто волновался, объяснив, что котика регулярно проверяют у врачей и ничего страшного обнаружено не было. Это просто такая необычная реакция.
WOW-animals
Бездомный пёс потерял зрение, но обрёл поводыря, дружба с которым обошла все законы природы
13 июня, 10:02
Хозяин гадал, кто разбрасывает садовую мебель во дворе, пока камеры не выдали четырёхлапого дебошира
13 июня, 06:02
Разоблачающие фото: Лев настолько испугался буйволов, что просидел на дереве час, пока они не ушли
12 июня, 09:00
Комментариев: 0