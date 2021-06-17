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Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста

Бентли устроил настоящие пляски с вокальным сопровождением, от которых Тесс пришла в невероятный восторг.

17 июня, 13:33

Фото © TikTok / tessatheterminator

Владельцы домашних животных не понаслышке знают, насколько забавными могут быть их питомцы. Но Бентли из Техаса, США, удалось перещеголять многих, когда ролик с ним попал в Сеть. Тесс Франсуаза выложила в "Тикток" своё невероятное открытие — котик её знакомых очень странно реагировал на поглаживания.

Видео © TikTok / tessatheterminator

В видео девушка начинает чесать коту спинку, делая упор на месте возле хвоста, и в ответ Бентли устраивает настоящее представление. Котик задирает голову, начинает ей махать во все стороны и издавать забавные звуки. Но стоит Тесс убрать руку — и цирк прекращается. Студентка была в полном восторге и не могла сдержать смеха. И в этом её поддержали многие комментаторы, которые просмотрели ролик 4,7 млн раз.

Фото © TikTok / tessatheterminator

Фото © TikTok / tessatheterminator

Боже, у меня четыре кота, и ни один из них так не делает! Я помираю, это так смешно!

jessicaarmstro

Не могу перестать смотреть... Я точно знаю, чем займусь потом — надеюсь, мой кот сможет так же!

becki_with_an_i

Господи, я так смеюсь сейчас, даже дышать не могу

michael78x

Фото © Instagram / tessatheterminator

Фото © Instagram / tessatheterminator

Хотя не все разделили веселье Тесс. Некоторые предположили, что котик болен и слишком чувствителен, поэтому эти забавные звуки — на самом деле крики о помощи. Девушке посоветовали поскорее отвести Бентли к ветеринару. Однако Тесс успокоила всех, кто волновался, объяснив, что котика регулярно проверяют у врачей и ничего страшного обнаружено не было. Это просто такая необычная реакция.

Хозяин гадал, кто разбрасывает садовую мебель во дворе, пока камеры не выдали четырёхлапого дебошира

Хозяин гадал, кто разбрасывает садовую мебель во дворе, пока камеры не выдали четырёхлапого дебошира

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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