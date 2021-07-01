Комитет конгресса одобрил поправку с целью не дать Байдену ослабить давление на "Северный поток — 2"
Каковы шансы на принятие этого документа обеими палатами, пока не ясно. Это не первая попытка парламентариев оказывать соответствующее давление на президента США.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса принял поправку, цель принятия которой — помешать президенту США Джо Байдену в приостановке санкций против оператора газопровода "Северный поток — 2". Поправку предложила член конгресса от Огайо — демократ Марси Капур.
Каковы шансы на утверждение документа составом обеих палат законодательного органа, пока не ясно.
Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Ранее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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