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Грозит уголовная статья: В Питере задержали "гонщика", сбившего на моноколесе четырёхлетнего ребёнка

Ребёнок попал в больницу с разными травмами. В отличие от "водителя", он не был в шлеме.

1 июля, 19:44

В Питере задержали "гонщика", сбившего на моноколесе четырёхлетнего ребёнка. Видео © ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина на моноколесе на большой скорости сбил ребёнка на тротуаре. Пострадавшим оказался четырёхлетний мальчик. Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, виновного уже задержали и ему грозит уголовная ответственность.

"В полицию Красносельского района поступило сообщение от 27-летней уроженки Петербурга с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который накануне около 19 часов у дома 139 по проспекту Ветеранов на моноколесе сбил её четырёхлетнего сына, чем причинил телесные повреждения", — говорится в сообщении полицейского главка.

Судя по предоставленным в МВД кадрам, мужчина на моноколесе был в шлеме, ехал по тротуару на высокой скорости, когда на его пути оказался ребёнок. Мальчик остановился, но водитель не смог избежать столкновения.

Четырёхлетнего ребёнка госпитализировали, врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести. Мужчина был задержан на проспекте Ветеранов по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ). В полиции сообщили, что он отпущен под обязательство о явке.

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Ранее Лайф рассказывал, что москвичка ехала на моноколесе, упала и сильно ударилась головой об асфальт. Врачи боролись за жизнь девушки несколько дней, однако спасти её не удалось.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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