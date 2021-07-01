В Питере задержали "гонщика", сбившего на моноколесе четырёхлетнего ребёнка. Видео © ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина на моноколесе на большой скорости сбил ребёнка на тротуаре. Пострадавшим оказался четырёхлетний мальчик. Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, виновного уже задержали и ему грозит уголовная ответственность.

"В полицию Красносельского района поступило сообщение от 27-летней уроженки Петербурга с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который накануне около 19 часов у дома 139 по проспекту Ветеранов на моноколесе сбил её четырёхлетнего сына, чем причинил телесные повреждения", — говорится в сообщении полицейского главка.

Судя по предоставленным в МВД кадрам, мужчина на моноколесе был в шлеме, ехал по тротуару на высокой скорости, когда на его пути оказался ребёнок. Мальчик остановился, но водитель не смог избежать столкновения.

Четырёхлетнего ребёнка госпитализировали, врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести. Мужчина был задержан на проспекте Ветеранов по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ). В полиции сообщили, что он отпущен под обязательство о явке.