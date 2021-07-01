Американская соцсеть "Твиттер" работает на территории России, нарушая законодательство — компания "притворяется", что её здесь нет, и не платит налоги, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом и аккаунты пользователей не могут находиться в безопасности.

"Есть рекламное агентство, которое получает деньги в России, выкачивает деньги из России и налоги как таковые не платит. "Твиттер" при этом не реагирует ни на что. Вас могут заблокировать, и вы никакой правды как пользователь добиться не сможете", — сказал Муртазин в интервью радио "Комсомольская правда".

Аналитик считает важным вывести такие компании из России, чтобы все, кто работает на территории РФ, вели свою деятельность исключительно в рамках правового поля. Также приветствуется открытость к диалогу. Так, например, "Тикток" хоть и имеет офис в РФ, но общение с администрацией этой соцсети идёт туго.