НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Выкачивает деньги": Эксперт объяснил претензии России к Twitter

Эльдар Муртазин отмечает, что компания не платит налоги и "притворяется", что коммерческую деятельность на территории страны не ведёт.

1 июля, 20:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американская соцсеть "Твиттер" работает на территории России, нарушая законодательство — компания "притворяется", что её здесь нет, и не платит налоги, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом и аккаунты пользователей не могут находиться в безопасности.

"Есть рекламное агентство, которое получает деньги в России, выкачивает деньги из России и налоги как таковые не платит. "Твиттер" при этом не реагирует ни на что. Вас могут заблокировать, и вы никакой правды как пользователь добиться не сможете", сказал Муртазин в интервью радио "Комсомольская правда".

Аналитик считает важным вывести такие компании из России, чтобы все, кто работает на территории РФ, вели свою деятельность исключительно в рамках правового поля. Также приветствуется открытость к диалогу. Так, например, "Тикток" хоть и имеет офис в РФ, но общение с администрацией этой соцсети идёт туго.

"Шутки кончились": Блогер Манукян оценил реакцию Twitter на ультиматум Роскомнадзора

"Шутки кончились": Блогер Манукян оценил реакцию Twitter на ультиматум Роскомнадзора

Как рассказывал Лайф, Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter за нелокализацию в РФ баз данных. Эти иностранные компании своими действиями нарушают требования российского законодательства в области персональных данных, указали в ведомстве.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter за нелокализацию в РФ баз данных

сегодня в 16:11

Команда Трампа в тайне запустила новую соцсеть, и миллиардер уже там

сегодня в 20:05

Сколько нужно антител и почему их важно проверить перед прививкой: советы доктора наук

сегодня в 21:40

Профессор объяснил, когда вакцинация от ковида может быть опасной

сегодня в 22:17

В Албании двух россиян заподозрили в шпионаже на учениях НАТО

сегодня в 21:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1