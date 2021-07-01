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В Вашингтоне рухнул строящийся дом

В местной противопожарной службе сообщили, что под завалами находится один человек.

1 июля, 20:19

В Вашингтоне рухнул строящийся дом. Видео © twitter/dcfireems

Строящееся здание рухнуло в Вашингтоне, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в местных экстренных службах. Несколько человек пострадали, один из них под завалами.

"Крупное обрушение по адресу 900 block Kennedy St NW. Полное обрушение строящегося здания", — сообщили в местном противопожарном департаменте.

О возможных причинах произошедшего не сообщается. На месте ЧП работают экстренные службы.

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Напомним, ранее масштабная трагедия произошла в городе Сарфсайде. В ночь на 24 июня там по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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