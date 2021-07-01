В Вашингтоне рухнул строящийся дом
В местной противопожарной службе сообщили, что под завалами находится один человек.
В Вашингтоне рухнул строящийся дом. Видео © twitter/dcfireems
Строящееся здание рухнуло в Вашингтоне, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в местных экстренных службах. Несколько человек пострадали, один из них под завалами.
"Крупное обрушение по адресу 900 block Kennedy St NW. Полное обрушение строящегося здания", — сообщили в местном противопожарном департаменте.
О возможных причинах произошедшего не сообщается. На месте ЧП работают экстренные службы.
Напомним, ранее масштабная трагедия произошла в городе Сарфсайде. В ночь на 24 июня там по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.
Комментариев: 0