В Вашингтоне рухнул строящийся дом. Видео © twitter/dcfireems

Строящееся здание рухнуло в Вашингтоне, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в местных экстренных службах. Несколько человек пострадали, один из них под завалами.

"Крупное обрушение по адресу 900 block Kennedy St NW. Полное обрушение строящегося здания", — сообщили в местном противопожарном департаменте.

О возможных причинах произошедшего не сообщается. На месте ЧП работают экстренные службы.