"Выздоравливай": Тиктокеры запустили флешмоб в поддержку находящейся в коме МакSим
Они переживают за здоровье любимой артистки, поют песни и даже не стесняются слёз на видео.
Фото © Instagram / maksimartist
Тиктокеры запустили флешмоб в поддержку находящейся в коме МакSим. Видео © Соцсети
В популярной среди молодёжи социальной сети TikTok фанаты певицы Максим запустили видеофлешмоб в поддержку заболевшей артистки. Некоторые из них исполняют каверы на её песни, а кто-то просто размещает нарезку из её концертов или других популярных роликов, связанных с её творчеством. Фанаты отмечают, что песни Максим объединяют сразу несколько поколений. Её песни слушали в нулевые, десятые.
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Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
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