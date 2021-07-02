В популярной среди молодёжи социальной сети TikTok фанаты певицы Максим запустили видеофлешмоб в поддержку заболевшей артистки. Некоторые из них исполняют каверы на её песни, а кто-то просто размещает нарезку из её концертов или других популярных роликов, связанных с её творчеством. Фанаты отмечают, что песни Максим объединяют сразу несколько поколений. Её песни слушали в нулевые, десятые.