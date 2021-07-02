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"Выздоравливай": Тиктокеры запустили флешмоб в поддержку находящейся в коме МакSим

Они переживают за здоровье любимой артистки, поют песни и даже не стесняются слёз на видео.

1 июля, 21:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/maksimartist/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Тиктокеры запустили флешмоб в поддержку находящейся в коме МакSим. Видео © Соцсети

В популярной среди молодёжи социальной сети TikTok фанаты певицы Максим запустили видеофлешмоб в поддержку заболевшей артистки. Некоторые из них исполняют каверы на её песни, а кто-то просто размещает нарезку из её концертов или других популярных роликов, связанных с её творчеством. Фанаты отмечают, что песни Максим объединяют сразу несколько поколений. Её песни слушали в нулевые, десятые.

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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